Лили Иванова в опасна близост с тайнствен мъж
Оказа се, че кадрите са от 17 февруари 1993 г. и са направени в ресторант "Сливен“ в Града на стоте войводи. Лили е грандамата на пищен банкет, на който местният бизнесмен и кредитен милионер Мариян Петров, известен като Мариян Първи, (отдавна покойник) събира цвета на българската естрада. Тъкмо той е на снимката с нея.
Купонът се вихри в ранните години на прехода, белязани от тежка криза, хиперинфлация, а хората броят стотинки и чакат по опашки.
От други кадри се вижда, че сред поканените в ресторанта са били още дует "Ритон“, Георги Христов, Васил Найденов, Силвия Кацарова, Милена Славова и актьорът Никола Анастасов.
С Лили е и Чочо Владовски, с когото по това време примата върти любов. По време на вечерята Лили изпълнява някои от най-популярните си песни, пише HotArena.
Сергей Пройчев
преди 15 мин.
Че те всички около Баба Лили са покойници.За нея се говори че отдавна вече няма живи съученици.
