Кирил Петков има сериозно намерение да се включи в следващ сезон на "Хелс Китчън“, този път в отбора на звездите. Това разкри нейна близка приятелка, според която канадката планира сериозно пак да облече престилка пред камерите и да докаже, че мястото ѝ е сред най-добрите в кулинарните формати.
Откакто стартира новият сезон на "Хелс Китчън“, сладкарката Линда, която преди години дебютира в "Мастър шеф“, открито показва интерес към формата. Според източници тя вече е заявила пред близките си, че иска да се включи в изданието догодина и да бъде част от звездния отбор на "Хелс Китчън“. Тази година не е получила покана от шеф Виктор Ангелов, но това не я отказва. Напротив – амбицията ѝ се засилва и е решила да изпълни желанието си на всяка цена, като не се страхува да използва и връзки при нужда.
Допълнително масло в огъня наля и самата тя, след като публикува във Facebook спомен от участието си в "Мастър шеф“. Кадърът от кухнята и краткият ѝ коментар за преживяването бяха разчетени от мнозина като ясен знак, че ѝ липсва адреналинът на телевизионното състезание. Публикацията бе пресподелена десетки пъти, като заваляха коментари: "Време е за реванш!“, "Искаме те в "Хелс Китчън“, "Ще им покажеш как се прави безглутенова магия“. Фенове я насърчават да се върне на екран, а други се питат дали продуцентите ще се осмелят да я включат предвид политическия контекст около семейството ѝ.
Линда вече има телевизионен опит зад гърба си. Тя участва в "Мастър шеф“ през 2020 г., когато нейният съпруг все още не беше в центъра на политическите бури и името му не предизвикваше толкова полярни реакции. Още на кастингите Линда впечатли журито с безглутеновите си десерти и получи златна престилка за своята торта. По-късно обаче участието ѝ приключи след провал в задачата за приготвяне на съвършената паста и тя напусна надпреварата за голямата награда от 100 000 лева.
"Много ми е тъжно, че си тръгвам толкова рано от играта, но съм доволна от това, което показах в шоуто“, каза тогава многодетната майка. Шеф Силвена Роу я окуражи с думите: "Всичко, което ти се случи в тази кухня, е начало на една хубава приказка“, след като по време на кастингите беше впечатлена от уменията ѝ и ѝ връчи специалното отличие.
Оттогава Линда не е изчезвала от кулинарната сцена. Тя активно развива своята здравословна сладкарница "Амели“ в центъра на София, където предлага безглутенови торти и десерти на цени, които не са по джоба на всеки и спорадично се вдигат. Там Петкова продава пай със сливи за цели 83 евро или 162 лева! Тортата с орехи пък струва 78 евро. Въпреки това обектът е сред най-търсените в района на Докторската градина и редовно привлича заможни клиенти, готови да платят повече за качеството и името зад марката.
Близки до Петкова твърдят, че тя е готова да приеме всяко предизвикателство и не се притеснява от напрежението в кухнята на "Хелс Китчън“. "Тя обича конкуренцията и не се плаши от критика“, коментира нейна приятелка. Петкова мразела факта, че е известна в обществото не като майстор кулинар, а просто като "жената на Киро“ – образ, който е едва ли не окарикатурен заради него и политическите му издънки и влияе негативно на бизнеса ѝ.
Дали продуцентите ще ѝ дадат нов шанс в телевизионна кухня, не се знае. Едно е ясно – Линда не е приключила с амбициите и е готова отново да застане под прожекторите, като този път стигне много по-далеч, пише "Ретро".
Линда на Кирил Петков чака покана за "Хелс Китчън"
©
Още по темата
/
Почина Любомир Пеевски
17:00
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеологията изучава нещо, от което ни е гнус
10.03
Разделиха се
10.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.