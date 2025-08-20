Лоренцо на Софка: Ето заради такива умствено изостанали м*нгали продължава расизмът

© Като истински, ромски крал порасналият Лоренцо пътува из София без притеснение, че ще бъде спрян от полицията. Тези действия са по желание на самия младеж, чиято книжка бе отнета преди 3 години заради отказан тест за наркотици.



"Лоренцо предпочита да не кара сам. Като всеки млад човек обича да си пийва, да се забавлява. Затова е по-добре да има кой да го вози. Така е по-безопасно. Майка му също си има шофьор“, заяви пред "България Днес“ пиарът на семейството Тодореско Неделчев.



Само преди дни Лоренцо се обяви в защита на ромското съсловие.



Причината - нашумелият случай с джигита Виктор Илиев, който кара със 170 км/ч и погуби човешки живот.



"Ето заради такива умствено изостанали м*нгали продължава расизмът. Не всички цигани сме такива, не слагайте всички под общ знаменател“, написа в свое стори с кадри от катастрофата Лоренцо.



Напълно ясно е, че думите визират именно 21-годишния младеж, предизвикал жесток инцидент. Престъплението се случва на 15 август, мало преди 2 часа, на кръстовището между столичния бул. "Възкресение“ с бул. "К. Величков“. Кадри от видеокамерите показват как шофьорът с бясна скорост, минава през остров на пътя и през мантинелата, политайки през автобуса от нощния транспорт. При удара са ранени шест души. Загива един човек – сирийски лекар.