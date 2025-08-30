ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лоши новини за Гордън Рамзи
58-годишният телевизионен готвач сподели снимки на зашита зона под ухото си в Instagram в събота, казвайки на последователите си, че е "благодарен и много признателен“ на медицинския си екип за тяхната "бърза реакция“.
Ето какво написа той: "Благодарен съм и съм изключително признателен за невероятния екип на The Skin Associates и бързата им реакция по премахването на този базалноклетъчен карцином, благодаря!“
Готвачът напомни на феновете: "Моля, не забравяйте слънцезащитния си крем този уикенд“.
Базално-клетъчният карцином (БКК) е най-често срещаният вид рак на кожата, който започва в горния слой на кожата и често може лесно да се лекува.
Според Националната здравна служба (NHS) основната причина е ултравиолетовата светлина, която идва от слънцето и се използва в солариумите. Рискът може да се увеличи с възрастта, бледата кожа и анамнезата за рак на кожата в миналото.
Базалноклетъчните карциноми могат да се появят навсякъде по тялото, но най-често растат в области, изложени на слънце, включително лицето, главата, шията и ушите. Те могат да бъдат отстранени хирургично, преди да се извърши биопсия за изследване на резултатите.
Рамзи беше посрещнат с добри пожелания от своите известни приятели и фенове, като Роб Риндер коментира емоджи с червено сърце.
