Любима актриса празнува днес
Автор: Цвети Христова 14:37Коментари (0)149
©
виж галерията
Българската актриса Елена Телбис навършва днес 35 години, научи Sofia24.bg. Тя е родена на 13 август 1990 г. във Велико Търново. Завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство през 2013 г. в класа на Ивайло Христов. По-късно записва и магистратура по режисура.

От 2014 г. е в трупата на Народния театър, където участва в много представления. Сред тях са "Дивата патица“ от Хенрик Ибсен на режисьора Крис Шарков, "Каквато ти ме искаш“ от Луиджи Пирандело, поставена от Теди Москов, "Жана“ от Ярослава Пулинович и "Хамлет“, поставени от Явор Гърдев, и други.

Участва също в постановки на Театър "Азарян“, Театрална работилница "Сфумато“, Театър 199, "Топлоцентрала“ и други. След напускането си на Народния театър е на свободна практика. 

Хората я познават като Елина от сериала "Вина“, от криминалния сериал "Отдел издирване" и от филма "Каръци". 

Елена Телбис има номинация за "Аскеер“ (2014) за изгряваща звезда. Награда за най-добра женска роля на фестивала "Златна роза“ (Варна, 2015) за ролята на Елена в "Каръци“. Награда "Икар“ (2015) за ролята на Катя в представлението "Жана“. 

Първата й авторска пиеса "Боклук“ (2021 г.) е отличена с две награди – "Аскеер“ и "Икар“ – за драматургичен текст. Награда "Аскеер“ (2024) за най-добър моноспектакъл – Prima Facie, спектакъл, който прави сама, с помощта на Светлана Янчева като консултант.



