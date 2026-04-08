Днес, 8 април, рожден ден празнува една от най-обичаните български актриси – Йоана Буковска. Тя е родена на 8 април 1977 г. в Габрово. Майка ѝ, Велина Милчева, е журналист и кинопедагог, а баща ѝ, Христо Буковски, е журналист и писател. Йоана завършва 9-а френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин“ в София и НАТФИЗ в класа на проф. Снежина Танковска и доц. Андрей Баташов през 2000 г.

Играе в детско-юношеската театрална студия към Нов драматичен театър "Сълза и смях“, Театър 199 и Театър "Българска армия“ (от 2001 г.). Има пано с отпечатъците ѝ на Стената на славата пред Театър 199.

Печели награди "Златна ракла“ за "най-добра актриса“ за скандалната си роля на Стела в сериала "Дунав мост“. През 2001 г. печели АСКЕЕР за поддържаща женска роля за участието си като Хелена в спектакъла "Есенна соната“. През 2003 г. отново печели АСКЕЕР за ролята на Карол в постановката "Олеана“. През 2006 г. получава награда "Мелполет“ за ролята си на Цена в спектакъла "Змей“. През 2007 г. печели награда на журито на международния фестивал "Любовта е лудост“ за филма "Моето мъничко нищо“. През 2009 г. е отличена за "главна женска роля“ на международния фестивал в Бердянск (Украйна) за ролята на Нели Кодева в игралния филм "Моето мъничко нищо“.

Зрителите я познават от участието ѝ в "Дунав мост“, "Съветите на леля Мери“, "Извън граници“, "Патриархат“, "Под прикритие“, "Откраднат живот“, "Денят на бащата“, "Лъжите в нас“ и други.