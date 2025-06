Любима двойка обяви, че чака второ дете

© Зави Аштън е бременна и очаква второто си бебе с годеника си Том Хидълстън, пише Us Weekly.



40-годишната Аштън потвърди новината пред Vogue на 7 юни, споделяйки зашеметяващи снимки от бременността си. Актрисата дебютира с бебешкото си коремче на премиерата на The Life of Chuck на фестивала SXSW в Лондон същата вечер, облечена в синя рокля и пелерина.



Аштън и 44-годишните Хидълстън са сгодени от 2022 г. Те посрещнаха първото си дете същата година.