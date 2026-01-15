Сподели close
Любима двойка от риалити предаването с романтични нотки "Един за друг“ е в очакване на третата си рожба.

Софи и Тихомир Нейчеви скоро ще гушнат бебе №3.

Благата вест споделиха самите те с видео в социалните мрежи.

На кадрите се виждат и двете им по-големи деца. Софи и Тишо възпитават момиче и момче.

Други участници от "Един за друг“ побързаха да поздравят щастливото семейство. Сред тях са Галена, Кристина и Гергана.