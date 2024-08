Любимец на младите днес става на 26

© Мендес е роден в Пикъринг, син на Карън, агент на недвижими имоти, и Мануел Мендес, бизнесмен, който снабдява барове и ресторанти в Торонто. Баща му е от Португалия (от Алгарв), а майка му е от Англия. Той има по-малка сестра на име Аалия.



Мендес израства в Пикеринг, Онтарио, където посещава средното училище Пайн Ридж. Понастоящем живее в центъра на Торонто.



Мендес се научава да свири на китара, като гледа видеоклипове в YouTube на 13-годишна възраст през 2012 г. По-малко от година по-късно започва да публикува клипове на приложението за социално споделяне Vine през 2013 г. и печели милиони харесвания и последователи за няколко месеца. Става известен със своите шестсекунди клипчета от видеа на много популярни песни. Мениджърът Андрю Гертлер открива Мендес онлайн през ноември 2013 г., като го включва в "Island Records“ през януари 2014 г. Той официално подписва през май 2014 г. и издава първия си сингъл "Живота на купона“ (на английски: Life of the Party) на 26 юни 2014 г.



На 14 април 2015 г. Мендес издава албума "Handwritten“, който достига до номер едно в класацията Билборд 200 със 119 000 точки, продавайки 106 000 копия през първата си седмица.



В края на 2015 г. Мендес и Камила Кабейо, която по това време е член на групата "Фифт Хармъни“, издават своя съвместен сингъл "I know what you did last summer“. Песента е включена в преиздаването на "Handwritten“. Той се появява на премиерата на Третия сезон на CW на 21 януари 2016 г.



Мендес намира Джон Майер, Ед Шийрън, Джъстин Тимбърлейк и Бруно Марс за влиятелни хора. През 2016 г. издава албума си "Illuminate“ от който най-известна става песента му "Treat you better“. През 2017 г. започва турне. На 25 май 2018 г. издава "Shawn Mendes: The album“ и планира турне през 2019. Дебютната му песен се казва Life of the party, от 2014г.