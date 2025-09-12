Любими храни се оказаха носители на микропластмаса

© Микропластмасите се превърнаха във все по-нарастваща заплаха, която вече е повсеместна: в продуктите, които използваме всеки ден, във въздуха, който дишаме, и дори в храната, която ядем. Последните изследвания разкриха, че микропластмасите присъстват в почти всяка изследвана човешка тъкан, включително мозъка. Едно проучване дори твърди, че количеството микропластмаси, което се натрупва в мозъка ни, е еквивалентно на една супена лъжица, което отваря шлюзовете за потенциални последици за здравето.



Научните доказателства остават неясни: Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) твърди, че настоящите доказателства не показват риск за здравето. Но това може просто да се дължи на липсата на всеобхватни изследвания, казват някои учени.



Докато не се появят повече доказателства, намаляването на излагането на микропластмаси изглежда най-добрият вариант. Скорошен мета-анализ, публикуван в Brain Medicine, установи, че храните, които най-вероятно съдържат микропластмаси, са силно преработените храни – категория храни, които хората така или иначе трябва да избягват за здравето си. Съществуват обаче и здравословни храни, които изглежда страдат от наплива на микропластмаси.



Какво представляват тези неща?



1. Пакетчета чай



Много търговски пакетчета чай, включително тези, изработени от хартия, съдържат полипропилен, пластмаса, използвана за запечатване на опаковката. Когато се накиснат в гореща вода, тези пакетчета могат да освободят милиони микропластмасови частици в чая.



Какво можете да направите: Предпочитайте чай под формата на листа.



2. Бутилирана вода



Пластмасовите бутилки за вода са един от най-големите източници на микропластмаси. Проучване от 2024 г. изчислява, че средно 240 000 пластмасови частици се намират във всеки литър бутилирана вода. Повечето бутилки са изработени от полиетилен терефталат (PET), който се разгражда с времето и при физическо натоварване.



Какво можете да направите: Пийте вода от чешмата, използвайки стъклени или бутилки от неръждаема стомана.



3. Морски дарове



Пластмасовите отпадъци в океаните се разграждат на микропластмаси, които се консумират от планктон и след това се придвижват нагоре по хранителната верига към риби и миди. Мидите са особено уязвими, тъй като често се консумират цели, включително храносмилателния им тракт.



Какво можете да направите: Ограничете консумацията на миди и стриди.



4. Ориз



Доказано е, че оризът съдържа измерими количества микропластмаси – половин чаша съдържа около 3-4 мг.



Какво можете да направите: Изплакнете ориза обилно с филтрирана вода, преди да го готвите.



5. Сол



Солта, основна храна, често съдържа микропластмаси в резултат на замърсени океани и намеса в производствения процес. Глобално проучване установи, че 90% от марките сол са замърсени с пластмасови частици, пише ygeiamou.gr.



Какво можете да направите: Предпочитайте сол, продавана в стъклени или хартиени контейнери.



6. Мед



Пчелите могат да поглъщат или транспортират микропластмаси, които след това преминават в кошерите и в крайна сметка в меда.



Какво можете да направите: Купувайте мед от местни пчелари, които използват естествени методи за събиране и безопасни опаковки.



7 и 8. Плодове и зеленчуци



Растенията могат да абсорбират микро- и нанопластмаси от замърсена почва и вода за напояване чрез корените си. Ябълките и морковите са определени като най-замърсените плодове и зеленчуци.



Какво можете да направите: Измийте и обелете продуктите си. Купуването на местни или биологични продукти може да помогне за намаляване на излагането на замърсена с пластмаса почва.



9. Протеини (животински и растителен произход)



Според Ocean Conservancy, до 88% от животинските и растителните протеини съдържат микропластмаси. Тези частици могат да бъдат внесени чрез замърсена храна, вода или почва. Високо преработените продукти, като пилешки хапки и рибни пръчици, обикновено имат най-високи нива.



Какво можете да направите: Избирайте цели, минимално преработени източници на протеини и месо от животни, хранени с трева или отглеждани биологично, когато е възможно.



Добрата новина? Много от тези промени – като преминаването от бутилирана към чешмяна вода или подкрепата за местните производители на храни – са не само по-здравословни, но и по-екологично устойчиви. Докато учените не могат да определят дългосрочните здравни ефекти на микропластмасите, можем да намалим излагането си на тях, като предприемем прости стъпки.