Любо Киров избухна заради средните пръсти
Автор: Екип Burgas24.bg 13:04
©
Поп звездата Любо Киров се озова в епицентъра на бурен скандал, след като на сцена размаха средни пръсти пред публика, в която имаше и деца. Видеото от случката се разпространи светкавично в социалните мрежи и предизвика лавина от критики към певеца, известен досега с добрия си имидж.

По време на участието си Киров избухна срещу радиостанциите:

"Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Знаете ли какво?". След тези думи той показа два средни пръста и продължи с обиди по адрес на музикалния ефир и продуцентката Саня Армутлиева.

След разразилата се буря, певецът не остана безмълвен. В личния си профил Любо Киров написа:

"Да, на моите концерти "моите хора" знаят, че понякога съм малко по "Rock & Roll" в изказа си, но се интересувам от истините, които казвам! Начинът, по който говоря на концертите, е "моят начин", защото съм като домакин в собствената си къща."

Киров направи паралел с Роби Уилямс, който често използва провокативен език на сцената, но без това да шокира публиката.

"Смехът, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото, без "изрезки", направени в къщата ми", добави той, цитира "България Днес".

Певецът не скри, че е свикнал с моралистите, които винаги са готови да хвърлят камък, но подчерта: "Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци! Едва сега започва всичко и е за добро!"



