Любо Киров с коренна промяна
Автор: Екип Burgas24.bg 16:38Коментари (0)333
Певецът Любо Киров скоро ще навърши 53 години и изглежда е загърбил суетата, която често съпътства хората от шоубизнеса. Доскоро той криеше побелелите си кичури с боя, но вече е решил да се покаже такъв, какъвто е – естествен, с посребрена коса, която да подчертава зрелостта и опита му. Това решение сякаш е отражение на по-дълбоката му промяна и откровеност, които напоследък демонстрира не само във външния си вид, но и в думите си за музикалната сцена у нас.

В едно от последните си интервюта Киров проговори открито за състоянието на родния шоубизнес и не скри разочарованието си. "Шоубизнесът у нас е корупция на всички нива!", заяви без колебание хомосексуалният музикант. Според него истинският успех на един артист не е в наградите или непрекъснатите участия в телевизионни предавания, а в залите, които се пълнят с публика. Любо е категоричен:

"Не говоря за пари. Говоря за продадени билети, защото именно билетите показват дали хората вярват на даден изпълнител, дали песните му докосват и дали трудът му е смислен."

Киров казва още, че в миналото уязвимостта му често е била използвана срещу него. "Голямата рана на музиката е, че ти се разкриваш. Събличаш се пред публиката, а не всеки го прави. Много хора имат докторантура по лицемерие – целувки, прегръдки, обръщаш се с гръб и... случват се най-грозните неща!", споделял е певецът, визирайки свои колеги, които са му забивали нож в гърба.

Киров се е чувствал използван неведнъж, но не се е отказал – нито от сцената, нито от себе си. "Дебютът е най-лесното нещо – ако се провалиш, никой не те познава. Истинското предизвикателство е да поддържаш очакванията 25 години, колкото са моите на сцената. Всеки иска нещо повече и по-добро от теб, а това е много трудна мисия" разсъждава певеца.

Любо остава верен на призванието си, макар и понякога да се чувства сам. "Не вярвам на много хора, но вярвам в музиката. Тя никога не ме е предавала", разсъждава той.

Певецът не скрива огорчението си от това, че често наградите и признанията у нас са плод на връзки, спонсори или маркетингови трикове. Истинският талант по думите му остава на заден план, а в центъра излиза онзи, който има "подходящите контакти". Това е и една от причините Киров да държи толкова много на живите концерти –  там няма как да излъжеш публиката, нито да скриеш липсата на съдържание зад бляскава опаковка.

Всъщност решението на изпълнителя да се покаже с естествената си коса може да се разглежда като символичен жест в същата посока. Той повече не желае да прикрива нито белезите на времето, нито истината за състоянието на музикалната сцена. "Това съм аз такъв, какъвто съм – малко поостарял, но същевременно помъдрял и без компромиси", твърди Любо, а почитателите му одобряват новата му визия. Концертите му продължават да се радват на интерес, а феновете му са на мнение, че автентичността винаги е по-силна от лъскавата фасада, пише HotArena.



