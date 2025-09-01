Любо Киров взима песните на Васко Кеца

© Любо от "Те" възнамерява да се възползва от грандиозния скандал между Васил Найденов и композитора Стефан Димитров и да поиска от автора правата да изпълнява хитовите песни.



Тази седмица Любо си е насрочил среща с мъжа на Богдана Карадочева, на която възнамерява да му направи оферта да запише двата най-големи хита на маестрото "Сбогом, моя любов" и "Болката отляво". Парчетата са пирона в репертоара на Васко Кеца и нито едно участие на певец №1 у нас не минава без тях, а понякога му се налага да ги изпълнява и по няколко пъти на вечер.



"Любо от години е сред най-добре работещите певци и пълни концертните зали и пиано барове. Той винаги се е славел с коректността си към авторите и съвестно отчислява дължимите суми. Сега вижда чудесна възможност да обогати репертора си с някои от вечните хитове в българската музика и да им даде нов живот, записвайки ги наново", коментират в бранша.



Още преди няколко години певеца поискал разрешение от Стефан Димитров да изпълнява някои от композициите му и го получил. Така в много пиано барове Любо изпълнява класиките "Сбогом, моя любов" и "Болката отляво", при това учудващо добре. Сега Любо смята да направи и официални записи, придружени с ефектни клипове. Според източници на "Уикенд", изпълнителя е готов да плати по 50 000 лева за всяка от песните, а освен това се зарича съвестно да отчислява дължимите по закон проценти от многобройните си участия.



"Стефан Димитров е много обиден на Васил и най-вероятно ще разреши на Любо да направи своя версия на песните. Законът му го позволява. А и е хубаво тези парчета да имат съвременен прочит, за новите поколения", коментират хора от браша.



Ако се вярва на слуховете, интерес към пените на композитора проявяват и други изпълнители, сред които Миро от "Каризма" и Георги Христов. Възможно е те също да са новите изпълнители на някои от златните хитове на Стефан Димитров.