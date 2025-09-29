ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любомир Кючуков: Вече се появиха определения, че живеем в света на Тръмп. Той промени международните отношения
“Тръмп прехвърли оттук нататък решението за това как да се процедира с войната в Украйна върху Европа, по-специално върху “Коалицията на желаещите". Тук ключовото е как ще се процедира - дали Европа ще търси решение във военното поле или в политическото", коментира пред NOVA NEWS Кючуков.
Според него Европа има карти, но не ги играе. “Големият въпрос е защо. Като че ли Европа избра да играе на чуждо поле и даже чужда игра, а тя има много сериозни ресурси и карти, които би могла да изиграе в геополитиката. Става въпрос за политически ресурси, икономически, търговски, дипломатически, но не и за военни. А ние в момента предпочитаме да играем на военното поле", смята експертът.
По думите му изказванията на Тръмп на Общото събрание на ООН в Ню Йорк не са първите, които предизвикват много въпроси. “Дори вече се появиха определения, че живеем в света на Тръмп. Той в действителност промени международните отношения, но не към по-добро. И това стана с мълчаливото европейско съгласие и съдействие".
“Това, което най-вече пролича в ООН, беше фактът, че Тръмп на практика отрече базисен принцип на международните отношения след Втората световна война и той е равенството на държавите - многостранната дипломация", обясни Кючуков.
“Не бих казал, че водим война със САЩ, защото като Европейски съюз не сме заели позиция, но има много сериозно разминаване. То е ценностно, то е идеологическо, то е политическо, то е и от гледна точка на практическите действия на САЩ и Европа, въпреки че парадоксално причините за това са едни и същи процеси. Това са кризисни явления, които и от двете страни на Атлантика раждат еднозначни процеси към засилване на всичко това, което ние формулираме като крайнодесни тенденции. Но докато в Европа те са облечени идеологически, в САЩ те са много по-прагматични", допълни дипломатът.
Според него точно това прави възможно да се пренебрегват основни правила и постижения на демокрацията, включително свободата на словото и независимостта на редица институции “Много показателно беше това, което се случи в рамките на погребението на Чарли Кърк - един тежък инцидент, който имаше своето политическо значение. Речите, които се чуха там, могат да се нарекат идеология на омразата. Част от тях бяха разделящи обществото и това е един от най-значимите проблеми и най-опасната тенденция в американското общество", смята Кючуков.
