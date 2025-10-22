Карлос Насар отново е във фокуса на общественото внимание. Само на 21 години, той вече е олимпийски, трикратен световен и трикратен европейски шампион, превърнал се в гордост за страната.
Освен към невероятните му спортни успехи от известно време вниманието е насочено и към новата жена до мегазвездата на родния спорт – ослепителната волейболистка Александра Костадинова от ЦСКА. Двамата са заедно отскоро, но изглеждат така, сякаш се познават цял живот. Александра е неотлъчно до Карлос – тя го придружава на състезания, присъства на тренировки и бе първият човек, който го прегърна, след като той спечели трета световна титла. Тази емоционална сцена обиколи всички медии – усмивките, сълзите и нежният им момент зад кулисите бяха като кадър от филм.
Александра е на 22 години и е не само спортистка с бъдеще, но и истинска красавица. Висока, с атлетично тяло и излъчване на модел, младата волейболистка впечатлява с вкус към лукса и стил. Тя обича красивите неща и очевидно си ги позволява. За 22-рия си рожден ден Александра организирала лъскав купон. Темата била "бяло парти“, като всички гости били задължени да дойдат в изцяло бели тоалети. Мястото било украсено в същата гама, а празникът включвал дизайнерска торта, свещи по поръчка и тематично меню. "Всичко беше като от списание – стил, класа и перфектна организация. Алекс не оставя нищо на случайността“, разказва гостенка на партито.
Младата спортистка обича и луксозните аксесоари – в социалните мрежи тя често позира с маркови чанти, очила и обувки. Но за разлика от повечето инфлуенсърки Александра не демонстрира показно лукс. "Просто има стил и всичко ѝ стои добре“, споделят нейни познати.
Освен модата красивата брюнетка има и необичайно хоби – пада си по самолетите и дори се е обучавала да пилотира малък спортен самолет.
Алекс е дисциплинирана и амбициозна – тренира всеки ден, стриктна е в режима си и държи на кариерата си като волейболистка. 22-годишната спортистка доскоро беше капитан на женския волейболен тим на ЦСКА, а през лятото премина в руския "Амурски тигрици“ (Хабаровск).
Високата 183 см състезателка е смятана за едно от обещаващите имена в българския волейбол.
Александра никога не е била толкова щастлива и влюбена, откакто е с Карлос, тя буквално лети, казват нейни близки. Часове след състезанието във Фьорде, Норвегия, тя му написа любовно послание в инстаграм:
"Любов моя,
Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери – от гордост, от щастие, от любов.
Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат – тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека – упорития, истинския, непоклатимия и единствения.
Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма, защото е извоювана и напълно заслужена.
Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин.
Благодаря ти, че споделяш света си с мен.
Обичам те, шампионе мой, повече, отколкото думите могат да поберат!
Ти си моят свят!“
Александра и Карлос се запознали на спортно събитие в София и бързо се сближили. Въпреки натоварения му график те успяват да прекарват много време заедно и са неразделни.
Днес шампионът изглежда по-щастлив от всякога. В социалните мрежи той рядко показва личния си живот, но не крие, че Александра е специална за него.
"Те са страхотна двойка. Много си подхождат – и двамата са спортисти, амбициозни и красиви. Тя го подкрепя във всичко, а той я гледа като принцеса“, казва човек от спортните среди.
Александра и Карлос все по-често се появяват заедно по събития и изглеждат напълно влюбени. Макар връзката им да е още прясна, мнозина вече ги наричат "златната двойка“ на българския спорт – млади, силни и успешни.
Преди да срещне Александра, щангистът имаше връзка с Магдалина Миневска от ансамбъла ни по художествена гимнастика. Наскоро обаче отношенията им приключиха.
