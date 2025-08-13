ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Любовните триъгълници в "Диви и красиви" са вече факт
Дамите трябваше да се надпреварват помежду си, като дърпат въже от двете страни на басейн. Която падне във водата губи, а конкурентката отива напред. Победителката от всички получава среща с кавалера, който е харесала.
Същият регламент беше и при мъжете, но те трябваше да се борят на нестабилна платформа насред морето. Първата двойка бе между Марсел и Радо, които се оказа, че си харесват едно и също момиче. На финала обаче Стоян победи Марсел.
Триъгълник се получи и при дамите - там Ренета победи Ивелина, като стана ясно, че и двете си падат по един мъж. Сузана пък надделя накрая над Ренета, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 664
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Синът на Владимир Каролев се завърна
17:28 / 13.08.2025
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:11 / 13.08.2025
Подробности за най-новото шоу по NOVA
14:36 / 13.08.2025
Това растение помага при рак на панкреаса
14:32 / 13.08.2025
Теа и Наум ще отбележат 13 години заедно във Флоренция
14:31 / 13.08.2025
Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ
12:43 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета