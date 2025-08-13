Новини
Любовните триъгълници в "Диви и красиви" са вече факт
Автор: Екип Burgas24.bg 22:30
©
Първи любовни триъгълници се заформиха в риалитито "Диви и красиви".

Дамите трябваше да се надпреварват помежду си, като дърпат въже от двете страни на басейн. Която падне във водата губи, а конкурентката отива напред. Победителката от всички получава среща с кавалера, който е харесала.

Същият регламент беше и при мъжете, но те трябваше да се борят на нестабилна платформа насред морето. Първата двойка бе между Марсел и Радо, които се оказа, че си харесват едно и също момиче. На финала обаче Стоян победи Марсел.

Триъгълник се получи и при дамите - там Ренета победи Ивелина, като стана ясно, че и двете си падат по един мъж. Сузана пък надделя накрая над Ренета, пише "България Днес". 



