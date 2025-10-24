ЗАРЕЖДАНЕ...
Любовта им е във въздуха
©
И двамата споделиха моментите в социалните мрежи, като се тагнаха един друг, което ясно показва, че пътуват заедно – макар и не рамо до рамо. Дали това е случайно разпределение на местата или просто търсят малко лично пространство – остава загадка.
Едно е сигурно – връзката между Петканов и Петкова продължава да предизвиква интерес и коментари, където и да се появят, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
На места слънцето ще изгрява след 9:00 часа, ако всички държави преминат към постоянно лятно време
11:07
Голям късмет за 4 зодии
23.10
Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
22.10
Антидепресантите причиняват различни странични ефекти, разкрити са огромни разлики между лекарствата
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.