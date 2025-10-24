Любовта им е във въздуха – буквално! Дани Петканов и новата му изгора, моделът и актриса Глория Петкова, не седят един до друг. Това се видя в публикация на Лудия репортер в социалните мрежи. Докато красавицата се наслаждаваше на гледката през прозореца със слушалки на ушите, Дани се усмихваше към камерата няколко реда по-напред.И двамата споделиха моментите в социалните мрежи, като се тагнаха един друг, което ясно показва, че пътуват заедно – макар и не рамо до рамо. Дали това е случайно разпределение на местата или просто търсят малко лично пространство – остава загадка.Едно е сигурно – връзката между Петканов и Петкова продължава да предизвиква интерес и коментари, където и да се появят, пише "България Днес".