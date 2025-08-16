Новини
Мадона празнува!
Автор: Екип Burgas24.bg 17:33Коментари (0)140
©
Тя е една от най-скандалните певици. Само този, който е присъствал на неин концерт знае какво е усещането от срещата с... Мадона. Днес, на 16 август, поп иконата навършва 67 години. Една от най-големите звезди в световния шоубизнес чества своя юбилей, а ние ще отбележим специалния ден като ви припомним някои любопитни факти от биографията ѝ.

Мадона Луиз Вероника Чиконе е родена в Бей Сити, Мичиган, на 16 август 1958 г. Продажбите на албумите ѝ са оценени на стойност около 400 милиона долара, припомня "Аз жената". Има два брака зад гърба си, като първият е с актьора Шон Пен, а вторият с режисьора Гай Ричи. Майка е на две биологични деца и четири осиновени. Споделяме няколко любопитни факта за Мадона.

Нейният баща е от италиански произход, а майка ѝ е от френско-канадски. Тя умира през 1963 година след боледуване от рак на гърдата.

Като малка, Мадона мечтаела да стане балерина.

Мадона е третото от общо шест деца: Мартин, Антъни, Паула, Кристофър и Мелани. Тя е най-голямата дъщеря.

През 1984 година Мадона се превръща в международна звезда, благодарение на албума си "Like a Virgin“, който успява да стане и албум номер едно в Billboard 200.

Знаете ли, че през 1985 г., Penthouse и Playboy публикуват редица голи снимки на Мадона, направени в първите ѝ години след преместването ѝ в Ню Йорк?

След като завършва колеж през 1977 година, заминава за Ню Йорк само с 35 долара в джоба си. Преди да започне да се занимава с музика е работила на няколко места с ниско заплащане, включително е продавала и понички в известна закусвалня.

Знаете ли, че клипът към песента ѝ "Justify My Love“ бива забранен за излъчване по MTV?



