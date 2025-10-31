67-годишната певица Мадона е "тайно сгодена“ за любимия си Акийм Морис въпреки 37-годишната разлика във възрастта им, съобщават близки на двойката пред Radar Online.Източници твърдят, че изпълнителката тихомълком е приела предложение от Морис, който е бивш футболист.Двойката се запозна по време на фотосесия за списание Paper през 2022 г. и започна връзката си малко след раздялата на Мадона с боксьора Джошуа Попър миналата година. Те публично разкриха отношенията си миналото лято, а спекулациите за годеж започнаха за първи път през януари, когато Мадона публикува снимки, на които показва диамантен пръстен по време на новогодишното си пътуване до Токио.Източник, близък до певицата твърди: "Мадона непрекъснато повтаря, че не иска да губи нито минута. Направи всичко възможно, но сега копнее за нещо истинско. Акийм ѝ дава това чувство на спокойствие и обвързаност. Той я разсмива, подтиква я по всички правилни начини и се отнася с нея по-добре от всеки друг преди“.Двойката наскоро отпразнува 67-ия рожден ден на Мадона в Тоскана с шестте ѝ деца - 28-годишната Лурдес, 25-годишният Роко 19-годишният Дейвид, 19-годишната Мърси и 13-годишните близначки Стела и Естер, в разкошната вила на Стинг и Труди Стайлър.