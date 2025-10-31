Мадона с таен годеж?
Източници твърдят, че изпълнителката тихомълком е приела предложение от Морис, който е бивш футболист.
Двойката се запозна по време на фотосесия за списание Paper през 2022 г. и започна връзката си малко след раздялата на Мадона с боксьора Джошуа Попър миналата година. Те публично разкриха отношенията си миналото лято, а спекулациите за годеж започнаха за първи път през януари, когато Мадона публикува снимки, на които показва диамантен пръстен по време на новогодишното си пътуване до Токио.
Източник, близък до певицата твърди: "Мадона непрекъснато повтаря, че не иска да губи нито минута. Направи всичко възможно, но сега копнее за нещо истинско. Акийм ѝ дава това чувство на спокойствие и обвързаност. Той я разсмива, подтиква я по всички правилни начини и се отнася с нея по-добре от всеки друг преди“.
Двойката наскоро отпразнува 67-ия рожден ден на Мадона в Тоскана с шестте ѝ деца - 28-годишната Лурдес, 25-годишният Роко 19-годишният Дейвид, 19-годишната Мърси и 13-годишните близначки Стела и Естер, в разкошната вила на Стинг и Труди Стайлър.
