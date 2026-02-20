Едно от най-изпълняваните оперни заглавия – "Травиата“ от Джузепе Верди, ще бъде бляскав акцент във февруарската програма на Държавна опера – Бургас. На 22 февруари, неделя от 19:00 часа на сцената на Операта излиза цяла плеяда прекрасни оперни артисти.Те ще разкажат трагичната история за една красива любов, помрачена от предразсъдъци и съдбовната неумолимост. Зад диригентския пулт застава маестра Стейси Гокенберт /гост/.В трагичния образ на Виолета Валери влиза очарователното сопрано Илина Михайлова.В образа на Алфред Жермон на сцената на Бургаската опера ще се представи харизматичният тенор от Венецуела Рейналдо Дроз.Вечната история на "Травиата“ ще бъде представена – с емоционална пълнота и заразяващ автентичен плам, от прекрасните артисти и музиканти на Бургаската опера. Копнеж, откровение, плам, страст, съмнение, вътрешна борба, разочарование, чувство за реванш, разкаяние, болезнено очакване, триумф на чувствата – макар и на прага на смъртта – брилянтно ще представят двамата класни артисти спектъра от различни състояния на духа.Чудесно вписани в музикално‐драматургичната цялост ще бъдат всички солисти: именитият български баритон Александър Крунев – в убедително то и въздействащо изграждане на образа на Жорж Жермон, бащата на Алфред, който преживява метаморфоза – от човек, който разделя двама влюбени, за да защити реномето на фамилията си, до разбиращ и приемащ баща, дал своята благословия, макар и на смъртния одър на Виолета.Великолепни – и като индивидуалност, и като част от цялостната картина на вълнуващия спектакъл ще бъдат и: мецосопраното Йоана Кадийска – като красавицата от висшите парижки среди Флора, която прекарва дните си в шумни веселия, с вкус на шампанско и светски разкош; сопраното Стефка Христозова – с нежно ненатрапчиво присъствие на Анина, която е до своята господарка Виолета – и в светлите моменти, и в тъмнината на тягостните мигове преди нейния земен край; басът Костадин Мечков – като съперника за сърцето на Виолета Валери Барон Дюфол, баритонът Андрей Юрковский – в образа на Маркиз д'Обини, тенорът Милен Динолов – като Виконт Гастон дьо Леторие, басът Диман Панчев – в ролята на Доктор Гревил, присъстващ на последните моменти от живота на Виолета, тенорът Мирослав Димитров – като Жозеф, служещ в лятното имение на парижката куртизанка, басът Николай Николов - в ролята на Слугата на Флора.Оркестърът на Бургаската опера ще представи вдъхновено изпълнение на партитурата – с чудесно изградена драматургична линия и нюанси. Очаква се музикантите от оркестъра, както и артистите от хоровия и балетен състав на Операта, ще пресъздадат прецизно и емоционално светския разкош на парижкото висше общество.Диригент на хоровия състав е Александър Чепанов, концертмайстор е Христо Белчев. Атрактивната хореография, която се вписа вихрено в спектъра от багри и емоции в спектакъла, е дело на Галина Калчева, помощник-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов, репетитор на балетния състав е Марина Змеева-Маркова.Великолепната режисура на "Травиата“ е на проф. д-р Александър Текелиев и съчетава оригинални похвати и нестандартен подход към изграждането на образите в драматичния сюжет по романа на Александър Дюма – син. Атрактивна и съдържаща иносказателен заряд е сценографията на Каталин Арборе /Румъния/, в която се използват огледалните образи – като символика на душевните метаморфози. Арборе е и автор на красивите сценични костюми на постановката "Травиата“.Зад диригентския пулт на 22 февруари застава маестра Стейси Гиникберт /гост/. Тя е пианист, диригент и композитор, чиято кариера обхваща изпълнение и дирижиране на солова, камерна и оркестрова музика - в Съединените щати, Украйна, Израел и Европа. Диригентското й портфолио включва пълни продукции на "Любовен еликсир“ и "Риголето“, както и разнообразен симфоничен репертоар. Като пианист, представя късните клавирни интермеца на Брамс от фондация "Рос Маккей“, а изпълнението на "Вариации по тема на Корели“ от Рахманинов е излъчено по израелското радио KolHaMusika.Израснала е в Харков, Украйна, и любовта й към музиката започна в ранна възраст. По нейни думи, музиката за нея е мостът между световете, отвеждайки я от Украйна до Йерусалим, Израел, а по-късно до САЩ, където в момента живее.