Маестра Стейси Гоникберг застава зад диригентския пулт тази неделя в Държавна опера Бургас
©
Те ще разкажат трагичната история за една красива любов, помрачена от предразсъдъци и съдбовната неумолимост. Зад диригентския пулт застава маестра Стейси Гокенберт /гост/.
В трагичния образ на Виолета Валери влиза очарователното сопрано Илина Михайлова.
В образа на Алфред Жермон на сцената на Бургаската опера ще се представи харизматичният тенор от Венецуела Рейналдо Дроз.
Вечната история на "Травиата“ ще бъде представена – с емоционална пълнота и заразяващ автентичен плам, от прекрасните артисти и музиканти на Бургаската опера. Копнеж, откровение, плам, страст, съмнение, вътрешна борба, разочарование, чувство за реванш, разкаяние, болезнено очакване, триумф на чувствата – макар и на прага на смъртта – брилянтно ще представят двамата класни артисти спектъра от различни състояния на духа.
Чудесно вписани в музикално‐драматургичната цялост ще бъдат всички солисти: именитият български баритон Александър Крунев – в убедително то и въздействащо изграждане на образа на Жорж Жермон, бащата на Алфред, който преживява метаморфоза – от човек, който разделя двама влюбени, за да защити реномето на фамилията си, до разбиращ и приемащ баща, дал своята благословия, макар и на смъртния одър на Виолета.
Великолепни – и като индивидуалност, и като част от цялостната картина на вълнуващия спектакъл ще бъдат и: мецосопраното Йоана Кадийска – като красавицата от висшите парижки среди Флора, която прекарва дните си в шумни веселия, с вкус на шампанско и светски разкош; сопраното Стефка Христозова – с нежно ненатрапчиво присъствие на Анина, която е до своята господарка Виолета – и в светлите моменти, и в тъмнината на тягостните мигове преди нейния земен край; басът Костадин Мечков – като съперника за сърцето на Виолета Валери Барон Дюфол, баритонът Андрей Юрковский – в образа на Маркиз д'Обини, тенорът Милен Динолов – като Виконт Гастон дьо Леторие, басът Диман Панчев – в ролята на Доктор Гревил, присъстващ на последните моменти от живота на Виолета, тенорът Мирослав Димитров – като Жозеф, служещ в лятното имение на парижката куртизанка, басът Николай Николов - в ролята на Слугата на Флора.
Оркестърът на Бургаската опера ще представи вдъхновено изпълнение на партитурата – с чудесно изградена драматургична линия и нюанси. Очаква се музикантите от оркестъра, както и артистите от хоровия и балетен състав на Операта, ще пресъздадат прецизно и емоционално светския разкош на парижкото висше общество.
Диригент на хоровия състав е Александър Чепанов, концертмайстор е Христо Белчев. Атрактивната хореография, която се вписа вихрено в спектъра от багри и емоции в спектакъла, е дело на Галина Калчева, помощник-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов, репетитор на балетния състав е Марина Змеева-Маркова.
Великолепната режисура на "Травиата“ е на проф. д-р Александър Текелиев и съчетава оригинални похвати и нестандартен подход към изграждането на образите в драматичния сюжет по романа на Александър Дюма – син. Атрактивна и съдържаща иносказателен заряд е сценографията на Каталин Арборе /Румъния/, в която се използват огледалните образи – като символика на душевните метаморфози. Арборе е и автор на красивите сценични костюми на постановката "Травиата“.
За Стейси Гоникберт /гост/:
Зад диригентския пулт на 22 февруари застава маестра Стейси Гиникберт /гост/. Тя е пианист, диригент и композитор, чиято кариера обхваща изпълнение и дирижиране на солова, камерна и оркестрова музика - в Съединените щати, Украйна, Израел и Европа. Диригентското й портфолио включва пълни продукции на "Любовен еликсир“ и "Риголето“, както и разнообразен симфоничен репертоар. Като пианист, представя късните клавирни интермеца на Брамс от фондация "Рос Маккей“, а изпълнението на "Вариации по тема на Корели“ от Рахманинов е излъчено по израелското радио KolHaMusika.
Израснала е в Харков, Украйна, и любовта й към музиката започна в ранна възраст. По нейни думи, музиката за нея е мостът между световете, отвеждайки я от Украйна до Йерусалим, Израел, а по-късно до САЩ, където в момента живее.
Още от категорията
/
Пет коледни и новогодишни концерта на Стефан Диомов превземат празничните програми на БНТ и bTV
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.