Маги Джанаварова: Обичам те от тук до Мелмак и обратно
Ето каква казва тя още с публикацията си, към която е добавила и няколко снимки:
Мога да кажа само едно, няма лошо да не афишираш любовта в социалните мрежи или обратното. Любовта си е само за мен(нас) и засега смятам да си остане така. Празнувайте я без да се замисляте дали сте пропуснали да снимате перфектния момент заедно.
А ние с моето картофче успяхме да си направим страхотни кадри.
