Маги Халваджиян, който е продуцент на най-новия сериал, който трябва да тръгне по БНТ "Мамник" предели по време на участието си в "Денят започва с Георги Любенов" как точно е избрал актрисата за главната роля - Екатерина Лазаревска. Станало е чрез случайна среща в центъра на София."Жена ми Кремена ми се обади един ден и ми каза, че е спряла колата, когато Владимир Зомбори ѝ е почукал на прозореца. Тя му споделила, че тече кастинг за "Мамник", а той предложил Екатерина", сподели Маги."Справи се чудесно. Много съм доволен от нея", добави продуцентът.Той разкри и трудностите по време на снимките. Работили са четири месеца извън София, в сурови зимни условия."Налагаше се да настаним част от актьорите в старчески дом, защото 90 души извън София няма къде да се настанят", обясни Халваджиян.