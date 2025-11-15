Маги Халваджиян: Настанихме част от актьорите в старчески дом
©
"Жена ми Кремена ми се обади един ден и ми каза, че е спряла колата, когато Владимир Зомбори ѝ е почукал на прозореца. Тя му споделила, че тече кастинг за "Мамник", а той предложил Екатерина", сподели Маги.
"Справи се чудесно. Много съм доволен от нея", добави продуцентът.
Той разкри и трудностите по време на снимките. Работили са четири месеца извън София, в сурови зимни условия.
"Налагаше се да настаним част от актьорите в старчески дом, защото 90 души извън София няма къде да се настанят", обясни Халваджиян.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
Честито на Руслан Мъйнов
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Деци Цонева претърпя сериозен инцидент
20:08 / 15.11.2025
Христо Пъдев се подигра със Сашо Кадиев
20:08 / 15.11.2025
Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
11:41 / 15.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
11:40 / 15.11.2025
Събота и то каква за някои зодии
08:51 / 15.11.2025
Волейболен шампион направи фурор в "Стани богат"
20:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.