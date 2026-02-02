Българските зрители са придирчиви, това пролича за пореден път при старта на сериала "Мамник“ по БНТ. Още с първите два епизода социалните мрежи бяха залети от постове и коментари, в които се редуваха окуражителни похвали и безмилостна критика. Страстите не затихнаха и след трети епизод, даже се разгоряха с нова сила.В него полицаят Камен Почекаин се изплю край току-що открит разкъсан труп в гората – нещо, което не може да се види, например, в хитовия американски сериал "От местопрестъплението: Маями“. Трудно е да си представиш, че лейтенант Хорейшио Кейн пристига на поредното местопрестъпление и преди екипът му да потърси доказателства, сваля черните си слънчеви очила с подчертана пауза и се изплюва край трупа. Или върху него. Не се видя къде точно падна слюнката на колегата му в "Мамник“. Може пък Камен да го направи, защото е абсолютно убеден, че мечка е отговорна за убийствата в околността. Колежката му Божана обаче не е толкова сигурна.Някои зрители на "Мамник“ може и да са пропуснали проявата на Камен, която, предвид образа му, едва ли би предизвикала учудване в друга сцена. На малцина зрители обаче убягна, че полицаят държи картонена чаша, на която ясно се вижда марката на верига столични заведения. Учудващо е как Камен се е сдобил с въпросната чаша с кафе или капучино, след като действието в сериала се развива в гора край Трън. Всъщност не е изненада, ако се сетиш, че брандът е свързван с продуцента на "Мамник“ Маги Халваджиян.Първото заведение от веригата беше открито в столичен мол през 2021 г. При старта на амбициозния бизнес проект, в който вече има 5 локации, стана ясно, че в него участват Бедрос Халваджиян – синът на Маги, който е и оператор в негови проекти, както и още двама предприемачи. Продуцентът на "Мамник“ пък беше представен в медии като инвеститор в проекта с брат си Джуди Халваджиян и приятеля им – актьорът Димитър Рачков, с когото работят в различни тв продукции. В заведенията се предлага занаятчийско кафе с най-високо качество, допито по устойчиви вериги на снабдяване директно от фермите.Макар да е суров и леко грубоват в поведението и изказа си, екранният Камен Почекаин, в ролята е актьорът Йордан Ръсин, явно също е ценител на кафето. При това на занаятчийско кафе, а не на разтворимо или от автомат, близо до работното му място, например. За трънчани вероятно би било любопитно да разберат цената на удоволствието да пиеш такова специално кафе.Разбира се, навярно става дума за регламентирано продуктово позициониране и това е съвсем очаквано в тв и кино продукции. Но дали е най-удачно да се рекламира бранд на заведения за кафе в сцена, в която героите тъкмо ще тръгват да ловят мечка-стръвница? Сигурно много ловджии са се изненадали, когато са видели Камен с кафе в ръка, малко преди с дружината му хукнат из гората.Коменитира се и друг детайл. Въпросното кафе се продава в столицата, а пък действието в "Мамник“ се развива по време на пандемията в Трън, при това в карантина. Така че трудно може да се приложи и най-смелата логика, а именно, че герой от сериала някак е купил кафето от столицата и се е върнал в Трън, за да участва в напрегнатия сюжет.Камен не само държи чашата с марката на веригата заведения, свързани с Халваджиян. Героят подчертано пийва от нея, точно преди речта си към ловджиите. А те са са добре екипирани, включително със светлоотразителни жилетки. След репликите си, Камен, който все още държи чашата, тръгва с дружината навътре в гората. В следващата сцена крачат край дърветата. Камен вече не държи чаша, но така и не стана ясно какво е направил с нея и кога точно е изпил кафето си.