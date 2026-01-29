Маги Сидерова се оперира?
Белегът от операцията е видим, а мястото, откъдето е "пришита“ липсващата част, подсказва, че става дума за хирургична реконструкция, а не за естествено заздравяване. За да го прикрие, тя носи специален пръстен на мястото на белега.
Припомняме, че преди време фитнес моделката загуби крайната част на пръста си – от последната фаланга нагоре. Инцидентът така и не беше официално обяснен от самата нея, но по снимките ѝ ясно личеше, че нокътят липсва и пръстът е трайно увреден. Преди повече от година Маги пусна стори с превързана ръка и със сълзи в очите призна, че тренира упорито, за да не допусне атрофия, без обаче да разкрива, че част от пръста ѝ е била ампутирана.
Според информация на Intrigi.bg травмата е станала по време на тренировка във фитнес зала, където тежест е премазала окончанието на средния пръст. Съседният пръст също е бил засегнат, но лекарите са успели да го спасят. За най-тежко пострадалия обаче се е наложило хирургично отстраняване на фалангата.
Новите кадри пораждат логичния въпрос – как е възстановена липсващата част? Специалисти коментират, че при подобни случаи е възможна сложна реконструктивна операция с присаждане на тъкан, а в някои редки случаи – и на донорска кост и кожа, за да се оформи отново пръстът функционално и естетически. Фактът, че дълго време Маги е била без тази част, а сега внезапно се появява оформена фаланга с ясно видим хирургичен шев, навежда на мисълта, че е преминала през именно такава процедура.
Близки до Сидерова разказват, че тя приема ситуацията философски и без излишна драма. "Знае, че можеше да бъде много по-лошо. Благодарна е, че ръката ѝ е спасена и че вече се възстановява“, споделят те. А последните ѝ снимки показват, че не само духът ѝ е непоклатим, но и медицината е направила малко чудо с ръката на бившата кралица на красотата.
