Ергенката Маги Томова пльосна торта в лицето на гаджето си - ергенът Калоян. Двата отбелязаха Деня на влюбените, като решиха да си поделят малка тортичка, на която имаше и запалена свещ.В забавното видео, докато си похапваха, в един момент Маги реши да се пошегува по-сериозно и лепна тортичката. Калоян обаче остана невъзмутим и въпреки че бе изцапан, продължи да си похапва."Това няма да го качваш, нали?", попита той Маги, но тя бе категорична, че всички ще видят как са отбелязали техния първи Свети Валентин.В края на видеото тя показва и големия букет рози, който е получила за празника.