Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
Цяла лято тийнейджърката не спира да се забавлява, обикаляйки редица нощни клубове. Красавицата живее на макс, но не пропуска да се погрижи и за емоционалното си състояние. Талантливото момиче развива успешно социалните си мрежи, където получава голяма подкрепа от феновете.
"Ти си най-красивото момиче! Някои хора само могат да съжаляват, че те изпуснаха", пише почитател на девойката.
Ясно е, че "изпусналият" е именно бившият ѝ Карлос.
"За по-добро е", отговаря с надежда хубавицата.
Но Маги не е единствената, която е затворила страницата. Преди месец "България Днес" разкри, че най-добрият ни щангист се е загаджил с друга топ спортистка - волейболистката Александра Костадинова. Двамата все още се крият от медийните среди и пазят любовта си в тайна.
Още по темата:
общо новини по темата: 1014
предишна страница [ 1/169 ] следващата страница
