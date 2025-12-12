Маги от "Ергенът" за първи път проговори за новата си връзка
© Инстаграм
"Причината да не искам да кажа кой е човекът, е, че отношенията ни са прекалено отскоро. До този момент всичко изглежда супер перфектно", признава блондинката пред Евгения Джаферович.
По думите ѝ връзката се развива изключително леко и естествено, без напрежение и излишни драми.
"Отношенията ни се развиват наистина много гладко. Много добре се разбираме“, казва тя.
Маги признава, че двамата са коренно различни като характери, но именно това ги прави добър екип.
"Той е много разбран и много ми влиза в положението за всяко нещо. Например, той е супер спокоен, докато аз съм супер емоционална, първична, с къс фитил съм, бързо паля", разказва откровено риалити звездата.
И допълва, че именно този контраст действа балансиращо в отношенията им: "Той е човекът, който балансира и ме кара доста често да се замислям за реакциите си."
