Слънцето насочи към Земята огромна струя заредени частици и тя вече пристига. Националната американска служба за космическо време NOAA е издала официално предупреждение за умерена магнитна буря - ниво G2 - за 17 и 18 април. Днес, 18 април, е очакваният пик, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Какво се случи вчера и какво предстои днес
На 17 април магнитното поле на Земята започна постепенно да се нарушава, като достигна до ниво G1 - слаба магнитна буря. Причината е огромна коронална дупка на Слънцето - тъмна зона в слънчевата атмосфера, от която слънчевият вятър изтича с особено висока скорост. Тази дупка се ориентира директно към Земята в началото на седмицата и сега последствията пристигат с пълна сила.
Скоростта на слънчевия вятър се очаква да достигне между 600 и 700 километра в секунда по време на пика на магнитната буря. На 18 април нестабилните условия се запазват, като нивата могат да достигнат и надхвърлят прага на умерена буря G2. Това е един от двата най-активни дни за целия месец април, заедно с 10 април.
Засяга ли България тази буря?
Директно и сериозно - не. Основната зона на техническо въздействие при G2 бури е на север от 55-ия географски паралел - Канада, Аляска и Скандинавия. България се намира около 42-ия паралел, далеч от критичната зона.
Практически за страната ни: GPS навигацията и радиокомуникациите работят нормално при G2. Електрическата мрежа не е застрашена. Северното сияние при такива бури може да се наблюдава от Шотландия и Скандинавия, но не и от България. С други думи - технологичните системи у нас остават незасегнати.
Как магнитните бури влияят на хората - какво казва науката
Тук картината е по-сложна. Официалната позиция на редица геоложки служби е, че магнитното поле не влияе директно на здравето. Въпреки това научните изследвания установяват статистически връзки, които не могат да бъдат пренебрегнати.
Медицински мета-анализи, публикувани в реномирани научни бази данни, установяват средно увеличение на честотата на инфаркта с около 10% по време на тежки геомагнитни бури. Рискът от мозъчно-съдови инциденти нараства с около 1,5 пъти. Механизмът е индиректен - бурите нарушават биологичния часовник на тялото, влияят на кръвното налягане и сърдечния ритъм. По-широко разпространени са оплакванията от нарушен сън, раздразнителност, умора и главоболие в дните на повишена геомагнитна активност. Хората с хипертония, сърдечно-съдови заболявания и висока метеочувствителност са най-уязвими.
Какво да направите днес
При G2 буря няма нужда от притеснение, но ако сте сред чувствителните хора - няколко прости мерки помагат: достатъчно сън тази нощ, повече вода, избягване на физическо претоварване и редовен контрол на кръвното налягане при хипертоници. Бурята се очаква да отслабне постепенно към края на деня.
