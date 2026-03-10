Актрисите Албена Павлова и Мина Маркова, майка и дъщеря, отново играят заедно на екран в новия сериал "Вяра, надежда, любов“, след като си партнираха в хитовия "Столичани в повече“, чиято първа серия беше излъчена през 2011 година по bTV. Тогава малката Мина изпълни ролята на Яна Лютова, когато беше все още дете и израсна пред погледите на зрителите, превръщайки се в прекрасна млада дама. Баща й е актьорът, сценарист и режисьор Емил Марков.Една от най-разтърсващите сюжетни линии във "Вяра, надежда, любов“ разказва съдбата на героинята на Албена Павлова – медицинският лаборант Светла Стоянова. Интригите се заплитат още повече, след като в трети епизод стана ясно, че Светла и сестра й, която загива, блъсната от кола, са били влюбени в един и същи мъж.Постепенно сериалът ни въвлича в историята на Светла, която живее в сянката на миналото, връщайки ни 28 години назад. Именно младата версия на героинята на Албена Павлова е изиграна от нейната дъщеря в реалния живот – Мина.Решението на сценаристите е брилянтно, защото двете много си приличат визуално. Дори гласът й напомня изключително много за майка й. Какво ще се случи – предстои да разберем в следващия епизод на "Вяра, надежда, любов“.Коя е Мина МарковаМина Маркова е на 27 години. Ражда се в артистичното, шумно и задружно семейство на актьорите Албена Павлова и Емил Марков. Учи в столичната испанска езикова гимназия "Мигел де Сервантес“. Когато е само на 13 години получава роля в "Столичани в повече“. Там тя играе едно от трите деца на семейство Лютови, което е в постоянен конфликт със съседите Чеканови – фамилията от която е част героинята на нейната майка – Гълъбина Чеканова.Един от най-честите въпроси, които задават на Мина в интервюта по това време е "Как се справяте, когато на екрана сте врагове, а вкъщи сте заедно?“.Участва в различни сцени в телевизионното предаване "Комиците“. През 2019 г. участва в късометражния филм "Seen", където изпълнява ролята на Пламена, а през 2024 г. се снима в музикален видеоклип.Албена Павлова и Емил Марков – любов повече от 40 годиниТе са едно от най-известните театрални семейства у нас. Заедно са от повече от 40 години. Двамата се срещат за пръв път в един от коридорите на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Още на първата им среща Албена събира смелостта да го целуне."После така се развиха нещата, че започнахме да работим заедно по задачите от преподавателите ни“, заявява Емил Марков в "Тази събота и неделя“ по bTV.След втората година от следването им, любовта между Албена и Емил вече е в разгара си. Интересна подробност е, че Албена е тази, която предлага брак на любимия си Емил."Бракът превръща чистите чувства в узаконени отношения“, сподели режисьорът и актьор относно връзката с Албена. Емил не предприема крачката към подписване, защото тогава смята, че времето не е правилно и двамата тепърва трябва да се доказват. Бракът се случва малко по-късно. Албена поздравява Емил със стихотворение по времена сватбата им.Случвало се е двамата да играят заедно в постановки"Рядко сме играли заедно и ситуацията е интересна. Но нашият брак е като в божията промисъл – никога не може да бъде проумян напълно“, казва още актьорът.Въпреки огромната обич и страст между двамата актьори, те непрекъснато спорят за нещо и скандалите са неизбежна част от комуникацията им. По време на една от репетициите на постановка, която режисира Емил, двамата отново спорят и той хвърля обувката си по актрисата. Двамата гледат на този момент с чувство за хумор.Двойка, която е прекрасен пример за щастливо семейство – Албена и Емил имат две деца – 35-годишният Здравко и 27-годишната Мина. И с двамата Албена забременява, точно когато ѝ се падат роли на бременна жена в театъра, споделя тя, пише ladyzone.bg.