Известната българска хорова диригентка и съоснователка на хор "Космически гласове от България“ Ваня Монева празнува рожден ден днес. Небезизвестен факт е, че тя е майка на поп дивата Мария Илиева.

Монева е родена във Велико Търново. Учи в Музикалното училище в Русе със специалност "Пиано“. Завършва с отличие Държавната музикална академия "Панчо Владигеров“ в класа на проф. Васил Арнаудов, със специалност "Хорово дирижиране“, информира Burgas24.bg.

Работи като диригент на Представителния смесен хор "Алеко Константинов“, Хора на софийските девойки, женския народен хор на БНР, Представителния смесен хор "Петко Стайнов“ и хоровата школа в Казанлък, както и на редица други хорови формации в София, Лом и Стара Загора. Работи и като музикален продуцент в Българското национално радио, където записва с певци и инструменталисти, залагайки на автентичния фолклор от райони със затихващи традиции. Продуцира оркестъра за народна музика, организира концерти, попълва и съхранява фонотеката на радиото.

Водена от интереса си към българския фолклор, заедно с продуцента Емил Минев създава през 1994 г. женския народен хор "Космически гласове от България“. Характерната репертоарна политика на хора разкрива богатите възможности на народните гласове и тяхното жанрово многообразие.