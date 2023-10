© Арнолд Шварценегер e амбициозен човек. През годините той е доказал, че може да се подвизава на различни поприща, при това съвсем успешно - от спортист, през актьор, бизнесмен и дори политик.



А сега звездата обсъжда новия етап от живота си, в който навлиза - като автор на мотивиращи книги. Тази година той издава "Be Useful: Seven Tools for Life", пълна с някои от уроците, които е научил през годините.



В интервю за People Арнолд говори надълго за фитнеса, децата и внуците, както и за връзката с бившата си съпруга Мария Шрайвър. Той споделя, че макар да са разделени, двамата остават свързани помежду си, още повече сега, когато вече са баба и дядо. "Освен това ние никога не сме изпитвали вражда, не сме се карали. Сега тя има свой живот, връзка, както и аз, но винаги общуваме в името на децата - за празници, за рождени дни. Така че етапът от живота ми с Мария ще продължи вечно."



Разводът на Шварценегер и Шрайвър достигна "точката на пречупване" през 2011 г., когато тя научи за изневярата му и факта, че той има син от тяхната икономка Милдред Баена - афера, която се е случила през 1996 г. Мария разбира всичко, докато с Арнолд посещават брачен терапевт.



Арнолд Шварценегер има четири деца с Мария Шрайвър: Катрин, Кристина, Патрик и Кристофър, припомнят от Hola.



Шварценегер обясни и заглавието на книгата, разкривайки, че фразата "бъди полезен" е нещо, което често е чувал от баща си. Връзката на актьора с родителят му е нещо, което той е обсъждал и преди, особено когато е ставало дума за трудното му детство. И все пак Арнолд казва, че никога не е обвинявал баща си за суровото отношение. И добавя дори, че е запазил само приятните спомени от него, пише lifestyle.bg.