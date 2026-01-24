Малки промени, които правят банята по-хигиенична
©
ФОКУС ще ви посъветва:
Кърпите не обичат да се трупат една върху друга. Най-добре е да са на разстояние, да се проветряват и да се сменят редовно. Гъбите за баня също – ако стоят мокри в ъгъла, се превръщат в истински инкубатор за бактерии. Препоръчваме да имате малка решетка или чинийка, където водата да се оттича.
Сапунът има свои правила
Течният сапун е удобен, но дори и той не обича да стои в собствените си остатъци. Сапунът на блок най-добре се поставя на подложка, която позволява оттичане на водата. Така не само удължавате живота му, но и намалявате мухъла и бактериите.
Място за всичко
Бутилките с шампоан, балсама и препаратите за тяло не трябва да стоят на пода или на ръба на ваната, съветва ФОКУС. Малка полица или органайзер променят всичко – лесно се чисти и трудно се задържат бактерии.
Малки, почти незабележими промени, но ефектът е голям. Банята остава свежа, дребните рискове изчезват, а усещането за чистота е на ниво, което само домашната рутина може да създаде.
Още от категорията
/
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие, което е преживяла и какво я е принудило да се раздели с бащата на децата си
14:55
Познават се от ученици
23.01
Трудно ще я познаете
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
20:30 / 23.01.2026
Светът се сбогува с Валентино
16:31 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.