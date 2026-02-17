Седнал на ръба на легло в хотелска стая в Манхатън, Джон Ф. Кенеди-младши излива сърцето си на приятел по телефона: "Искам да имам деца, но винаги когато повдигна темата пред Каролин, тя се обръща и отказва да прави секс с мен."Датата е 14 юли 1999 г. и един от най-желаните ергени на Америка по това време се е изнесъл от апартамента, който споделя със съпругата си Каролин Бесет Кенеди в модерния квартал Трайбека в Манхатън, в хотел Станхоуп с изглед към Сентръл парк. "Не става въпрос само за секс", продължава той. "Невъзможно е да говориш с Каролин за каквото и да било. Станахме като напълно непознати. Писна ми от нея! Трябва да спре. В противен случай сме на път към развод.Два дни по-късно 38-годишният Кенеди, 33-годишната Каролин и 34-годишната ѝ сестра Лорън Бесет загиват, когато малкият самолет, който президентският син пилотира, пада в морето край Мартас Винярд. По това време, според скандалната книга на журналиста Едуард Клайн - биограф на Кенеди и дългогодишен приятел на Жаклин Кенеди Онасис - бракът им буквално се разпада.Наред с историята за телефонния разговор на Кенеди в хотелската стая, книгата на Клайн - "Проклятието на Кенеди: Защо трагедията преследва първото семейство на Америка в продължение на 150 години" - представя стряскаща колекция от истории, които изобразяват Каролин като депресивна и понякога склонна към насилие жена, употребяваща кокаин, а Джон - като неин любящ, но раздразнен съпруг."Веднъж", пише Клайн, "Джон се прибира у дома и намира Каролин просната на пода пред диван, разрошена и с хлътнали очи, смъркаща кокаин с група гейове от света на модата и изкрещява: "Ти си наркоманка!", преди да се оттегли в стаята си". При друг случай, намеква Клайн, Каролин порязва китката на Джон в ожесточен спор, изпращайки го в спешното отделение. Приятели на покойния Кенеди-младши обаче оспорват тази информация, твърдейки, че той се е порязал случайно на счупено стъкло в мивка.Публикуването на мръсното бельо на покойната двойка възмущава дългогодишните приятели на Джон и Каролин, които описват книгата на Клайн в най-добрия случай "разкрасена", а в най-лошия - "измислена". "Просто не разпознавам приятелите си в диво преувеличените карикатури, които авторът измисля", казва кореспондентът на CNN Кристиан Аманпур, приятелка на Джон от 20 години, която прекарва последния уикенд от живота на двойката като техен гост в Мартас Винярд. Телевизионната продуцентка Наоми Колинс, една от съквартирантките на Каролин от Бостънския университет, добавя: "Начинът, по който Клайн я описва, е порочен. Каролин не беше безсърдечна. Тя беше забавна, грижовна и авантюристична."Дори някои от собствените източници на Клайн поставят под въпрос точността на автора. Най-ожесточена реакция предизвиква твърдението му в статия във Vanity Fair, че в края на деня на смъртта си Каролин кара Джон и сестра си Лорън да чакат на летище в Ню Джърси, докато тя си лакира ноктите на краката - не веднъж, а три пъти - в салон в Манхатън. Тя иска нюансът да съвпада с лавандулов цвят за сватбата на братовчеда на Джон, Рори Кенеди, в Хайанис Порт, Масачузетс, на следващия ден. Когато пристига на летището за излитане след 20:00 часа, пише Клайн, навън вече е тъмно.Има обаче един проблем с историята: Според манхатънския колорист Колин Лайвли, който седи до Каролин при педикюриста и е източникът на Клайн за историята, блондинката е напуснала салона не по-късно от 17:00 часа. "Клайн разказва, че педикюрът ѝ е задържал самолета и затова се е разбил", казва Лайвли. "Но ако самолетът е излетял след 20:00 часа, Каролин е била някъде другаде, правейки нещо друго, цели три часа." И Каролин не е била единствената, която е стигнала до летището късно - ако изобщо е стигнала. Дори Клайн посочва, че Джон и Лорън също са пристигнали на летището след 20:00 часа. Както казва един от възмутените приятели на Джон Кенеди, технологичният учен Джон Пери Барлоу: "Това е убийство на мъртвите, без никакво съдържание."66-годишният Клайн отстоява позицията си. Бивш редактор в Newsweek и The New York Times Magazine (което спечели "Пулицър" под негово ръководство), той е написал две предишни книги за семейство Кенеди и казва, че се е сприятелил с Джаки Онасис през 1981 г., когато тя е работила като редактор на книги. "Мисля, че репортажът говори сам за себе си", казва Клайн, който прекарва четири години в проучване на "Проклятието на Кенеди"."Ако пишете критично за семейство Кенеди, очаквате последователите и хората, които се струпват около тях, да се разбунтуват. Семейство Кенеди не са богове на планината Олимп. Те са обикновени хора, които са фатално несъвършени."Дори приятелите им да признаят, че са били далеч от перфектни. Въпреки че Джон Пери Барлоу казва, че никога не е бил свидетел на употреба на кокаин, той признава, че "и двамата от време на време са пушили по малко трева". И няколко приятели се съгласяват, че Каролин е можела да губи самообладание - макар и никога до степен на насилие - особено с пресата, която я преследва безмилостно от момента, в който двамата с Джон се завръщат от медения си месец през есента на 1996 г. "Тя се ядосваше", казва Уилям Макдоналд, дългогодишен приятел и пазач на къщата на двойката в Хайанис Порт."Джон знаеше как да се справи с това, но беше наложено на Каролин и тя не можеше да се справи толкова добре. Това наистина я дразнеше." И пресата се възползва от това. "Джон беше емблематичен, обичан. Никой не искаше да чува лоши неща за него", казва един от бившите бизнес партньори на Кенеди-младши. "И какво се случва? Тежестта падна върху Каролин."С право, казват приятелите ѝ. Преходът от работа като независим, влиятелен публицист за Калвин Клайн към нова кариера на пълен работен ден като съпруга на американския принц е "наистина трудна адаптация", казва нейна бивша колежка. И все пак, отвъд блясъка на медиите, Каролин остава толкова топла, колкото е през годините си на необвързана, казва още жената. Тя допълва, че когато не могла да си намери рокля за сватба, новата г-жа Кенеди-младши отворила вратите на собствения си гардероб, пише dir.bg."Тя ми каза да отделя време и да си избера нещо за носене", казва тя. "Тя беше щедра и внимателна."