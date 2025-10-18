ЗАРЕЖДАНЕ...
Малкото коте на Божинов стана майка за втори път
© Инстаграм
На снимката се вижда новороденото, а до него - табелка с надпис "Hello world" и името Самуил. Момченцето се е появило на бял свят на 17 октомври 2025 г. с тегло 3,270 кг и ръст 51 см.
"Добре дошъл, Сами! Бъди благословен! Сърцето ми е пълно", написа Бояна под публикацията, която за броени часове събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели и известни личности.
Това е второто дете на Бояна и половинката ѝ Манол, които вече имат син - Борис.
Моделката доби популярност преди години чрез еротичен чат с Валери Божинов. В едно от съобщенията тогавашният футболист на "Партизан" пита русокосата фурия: "Малко коте, се*с има ли, казвай", припомнят от Хотарена.
/
/
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари, имен ден имат хиляди българи
17.10
Вдигат сватба!
15.10
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари,...
22:01 / 17.10.2025
Отново са приятелки?
15:35 / 17.10.2025
