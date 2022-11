"Maneskin" с номинация за Грамите за най-добър нов изпълнител

© Близо два месеца преди най-значимото събитие в музикалната индустрия, церемонията по връчването на наградите GRAMMY, бяха обявени тазгодишните номинирани в различните категории. Сред избраните са и италианските рок сензации Måneskin с номинация за "Най-добър нов изпълнител“. Изненадите не приключват с това - саундтракът към суперпродукцията ELVIS, в който присъства парчето им "If I Can Dream“, e претендент за наградата "Най-добър компилационен саундтрак“.



Това далеч не е всичко за Måneskin от началото на 2022 г. – те се радват на глобални успехи, доминират световните сцени на множество концерти и фестивали, грабвайки редица призове по пътя – "Най-добра рок песен“ на наградите Billboard, “Най-добър нов алтернативен изпълнител“ на iHeartRadio Music Awards, както и "Най-добро алтернативно видео“ на MTV VMA. Съвсем наскоро, групата бе отличена с 4 номинации на American Music Awards – "Нов артист“, "Любим рок изпълнител“, "Любима рок песен“ и "Любима поп група“.



Дългоочакваният им нов албум "Rush!“ ще излезе на 20 януари 2023 г., а докато феновете го очакват с трепетно вълнение, могат да се насладят на лайв изпълнението на последния сингъл на Måneskin "The Loneliest" във вечерното шоу на Jimmy Kimmel.