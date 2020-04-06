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Íåîòäàâíà âè ïîêàçàõìå äîðè ïîåìà, ïîñâåòåíà íà ãåí Ìóòàô÷èéñêè. Å, îñâåí ìåìåòà, âäúõíîâåíèåòî íà áúëãàðèòå íå ñïèðà. Åäíà ìàíèêþðèñòêà ïðèçíàâà, ÷å âúïðåêè çàáðàíàòà, òÿ íå ìîæå äà ñïðå äà òâîðè, äîðè ó äîìà. Òÿ ñúùî å èçîáðàçèëà ëèêîâåòå íà ãåíåðàëà è ïðîô. Êàíòàðäæèåâ, íî äî òÿõ òîçè ïúò ñå ïîêàçâà è ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ. Êîìè÷íîòî â êàäúðà å, ÷å âñåêè îò òÿõ å ðàçäåëåí îò íîêúò, íà êîéòî å èçîáðàçåíî, ÷å å ðåäíî äà ñå ñïàçâà 2 ìåòðà äèñòàíöèÿ, ñïàçâàéêè ïîñëåäíèòå íàðåäáè íà çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî.
Ñíèìêàòà áå èçïðàòåíà â ðóáðèêàòà "Ìîÿòà íîâèíà", à âúîáðàæåíèåòî íà ìàíèêþðèñòêàòà óñìèõíà âîäåùèòå íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" òàçè ñåäìèöà - Êóçìàí Èëèåâ è Ëîðà Èíäæîâà.
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16:40 / 05.04.2020
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Ñëàâè Òðèôîíîâ "çàõàïà" Áîéêî Áîðèñîâ: Íå ñè ãîñïîäàð íà âñè÷êè áúëãàðè!
17:37 / 04.04.2020
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12:29 / 04.04.2020
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13:32 / 05.04.2020
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