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Ñíèìêàòà áå èçïðàòåíà â ðóáðèêàòà "Ìîÿòà íîâèíà", à âúîáðàæåíèåòî íà ìàíèêþðèñòêàòà óñìèõíà âîäåùèòå íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" òàçè ñåäìèöà - Êóçìàí Èëèåâ è Ëîðà Èíäæîâà.



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