Мариан Бачев събира пари, за да изпрати дъщеря си в Ню Йорк

© Някои хора търсят дарения, за да лекуват децата си, а Мариан Бачев събира пари с благотворителна кампания, за да изпрати дъщеря си в Ню Йорк през лятото. Момичето иска да учи там журналистика през ваканцията. За целта му трябват почти 15 000 лева, които семейството на популярния актьор нямало как да плати. Затова молят за дарения.



Точната сума, която Мариан Бачев и семейството му трябва да броят, за да сбъднат мечтата на дъщеря си Александрина да отиде на курс по журналистика в Ню Йорк, е 14 904 лева. Момичето, което е в 10-и клас, искало да учи в институция, наречена The School of New York Times (Училището на "Ню Йорк Таймс" – една от най-влиятелните медии в света), която се намира в Манхатън. Преди това било на обучение в Университета в Амстердам, което родителите му платили. Това го мотивирало да кандидатства и в Ню Йорк. Изпратило две есета и още един свой материал и го одобрили. "Ще имам възможността да работя и да бъда насочвана от топ журналисти и редактори на "Ню Йорк Таймс", за да развия своите качества. Ще обменям идеи и ще създавам контакти с много млади хора от цял свят с интереси върху журналистиката и писането" – с тези думи Александрина обясни какво ще прави по време на обучението си.



Всичко това обаче струва пари. Популярният актьор и съпругата му, които ръководят една от най-успешните детски театрални школи у нас, не разполагали с тези близо 15 хиляди лева, а явно не са се сетили, не искат или не могат да ги изтеглят под формата на кредит от някоя банка. Александрина обаче вярвала, че добри хора ще й дадат пари, с които да отиде в Ню Йорк. Баща й открил банкова сметка чрез фондацията си, в която очаква даренията. Самият Бачев разпространи чрез социалните мрежи видео, в което дъщеря му обяснява всичко това, пишат от Хотарена. То вече циркулира в интернет пространството.



Вероятно момичето се е сетило или са му подсказали, че много хора биха казали, че е странно да се искат пари за лятно обучение в Манхатън, след като има толкова много болни и страдащи деца, които имат нужда от средства, за да се спаси животът им и да живеят в нормална среда. Кандидат-журналистката обяснява, че семейството й, както и самата тя, са участвали в много такива кампании и са събирали средства за важно медицинско оборудване. "Вярвам, че ако младото поколение, което се посвети на журналистиката, е подготвено да отстоява принципи, да защитава свободата на словото и да бъде безкомпромисно към корупцията, разяждаща обществото ни, то и нуждата да бъдат събирани средства за болни деца вече няма да бъде толкова голяма", мотивира Александрина молбата си за финансиране.