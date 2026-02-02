Мариана Попова: Бях смазана от омраза
©
Ето какво още написа Мариана:
Заминах за Атина с нула самочувствие и занижена до почти нулата творческа енергия.
Това ли искате да постигнете?!
Дара, не се отказвай.
Не си виновна за това, че там никога никой не си върши работата както трябва. Ти не си част от схемите на някого. Ти си артист!
Тази селекция беше нелепа.
Горе главата!
Някой дължи извинение за цялата каша, която забърка за пореден път.
Резултатът: Няма нито един доволен и щастлив.
Още по темата
/
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти, а по-скоро те сблъсква с жестока несправедливост
25.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.