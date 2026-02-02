През 2006г. за една нощ от Марианка от Кокомания се събудих Мариана Попова и с огромна болка разбрах от Интернет колко съм тъпа, грозна, некадърна и бях смазана. Да, смазана от омраза! Така започна поста си певицата Мариана Попова във връзка със случващото се с "Евровизия", оценката на журито и реакцията на хората след избора на Дара за изпълнител, който да ни представлява на международния конкурс.Ето какво още написа Мариана:Заминах за Атина с нула самочувствие и занижена до почти нулата творческа енергия.Това ли искате да постигнете?!Дара, не се отказвай.Не си виновна за това, че там никога никой не си върши работата както трябва. Ти не си част от схемите на някого. Ти си артист!Тази селекция беше нелепа.Горе главата!Някой дължи извинение за цялата каша, която забърка за пореден път.Резултатът: Няма нито един доволен и щастлив.