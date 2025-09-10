Новини
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Автор: Екип Burgas24.bg 16:42 / 10.09.2025
©
Актрисата Мария Бакалова успя да се снима с милионерска наследница Николай Оливия Хилтън, известна като Ники Хилтън която е сестра на Парис Хилтън.

"Обичам те, обичам те, обичам те, принцесо!", заяви нашата актриса под снимката със световната знаменитост.








