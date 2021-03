Мария Бакалова с поредно престижно признание

© След като спечели приза "Изборът на критиците" за "Най-добра актриса в поддържаща роля" за участието си в "Борат 2", българската актриса бе удостоена и с номинация в същата категория за награда БАФТА.



Актрисите, с които Мария Бакалова ще се конкурира за този приза, са Ниъм Алгар ("Calm With Horses"), Косар Али ("Рокс"), Доминик Фишбек ("Юда и черният месия), Ашли Мадекве (County Lines), Юн Ю-Джун ("Минари").



Американската драма за рецесията "Земя на номади" и британският филм за съзряването "Рокс" ("Rocks") водят с по седем номинации за наградите БАФТА, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.



С по шест номинации за наградите са "Манк", "Бащата", "Минари", "Момиче с потенциал".



Тазгодишните номинации на Британската академия за кино и телевизия са много разнородни - 16 от 24-те актьори са от етнически малцинства. В режисьорската категория си съперничат четири жени. Миналата година академията беше разкритикувана, след като не номинира за награда нито един цветнокож актьор или актриса и тя промени правилата си за гласуване.



Промяната е забележима. За награди са номинирани актьорите Даниел Калуя, Риз Ахмед, Доминик Фишбек, Тахар Рахим, но не и Кери Мълиган, Аманда Сайфред, Саша Барън Коен, Оливия Колман, Глен Клоуз или Гари Олдман. Вайола Дейвис също не получи номинация за награда БАФТА.



Наградата БАФТА за най-добър филм си оспорват "Бащата", "Мавританецът", "Земя на номади", "Момиче с потенциал", "Процесът срещу Чикаго 7".



Най-добрият режисьор ще бъде избран измежду Томас Винтерберг ("Още по едно), Шанън Мърфи ("Млечни зъби"), Лий Айзък Чънг ("Минари"), Клои Чжао ("Земя на номади", Ясмила Жбанич ("Къде отиваш, Аида?"), Сара Гаврон ("Рокс").



За най-добра актриса са номинирани Бъки Бакрей ( "Рокс"), Радха Бланк ("Четиресет и една годишна версия"), Ванеса Кърби ("Да намериш отново себе си"), Франсис Макдорманд ("Земя на номади"), Вунми Мосаку ("Неговата къща"), Алфри Удард "Clemency" ("Милост").



Наградите за най-добър актьор си оспорват Риз Ахмед ("Без звуци в живота"), Чадуик Боузман ("Ма Рейни: Майката на блуса"), Адарш Гурав ("Белият тигър"), Антъни Хопкинс ("Бащата"), Мадс Микелсен ("Още по едно"), Тахар Рахим ("Мавританецът").



В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля са номинирани Даниел Калуя ("Юда и черният месия"), Бари Когън ("Calm with Horses"), Алън Ким ("Минари"), Лесли Одом младши ("Една нощ в Маями"), Кларк Питърс ("Петима от една кръв"), Пол Раджи ("Без звуци в живота").



Десет продукции си оспорват наградата за най-добър британски филм - "Calm With Horses", "Разкопките при Сътън Ху", "Бащата", "Неговата къща", "Лимбо", "Мавританецът", "Mogul Mowgli", "Момиче с потенциал", "Рокс", "Сейнт Мод".



Номинациите за най-добър чуждоезичен филм са за "Още по едно", "Скъпи другари", "Клетниците", "Минари", "Къде отиваш, Аида?".



За най-добра анимация са номинирани "Напред", "За душата", "Вълчуни".



Най-престижните британски кинонагради ще бъдат раздадени на 11 април.