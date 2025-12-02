Мария Бакалова се прибра в България.
©
Блондинката си публикува няколко сторита от столичен клуб хотел, където отсяда и написа, че й е липсвало да е пак там. Вероятно и да се прибере в родината.
Бакалова публикува и коледната елха с подаръци, наредена в хотела, като засега не е ясно дали ще остане и за празниците, пише "Телеграф".
Още по темата
/
Ивана и Стояна скарани?
01.12
Венци Мицов свали 55 кг
01.12
Още от категорията
/
Бачорски: Приемам залози
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Венци Мицов свали 55 кг
16:03 / 01.12.2025
Рупецова с подарък за 250 000 лева за рождения си ден
15:17 / 01.12.2025
"Ножица-трепач" гостува в Бургас
13:46 / 01.12.2025
Цър Пър с нова промяна, за да се хареса на мъжете
12:14 / 01.12.2025
Алисия: Сърцето ми се счупи
12:12 / 01.12.2025
Шарлопова със стряскащ пост
11:05 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.