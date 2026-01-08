Бургаската актриса Мария Бакалова е на ваканция на другия край на Тихия океан - на индонезийския остров Бали. В социалните мрежи тя показа как се гушка с местната разновидност на макаците. Тези примати са свикнали с туристите и някои от тях дори са се изхитрили да крадат разни вещи като очила, телефони и чанти, за да си изпросят по този начин храна. Някои дори са особено агресивни и нападат хората.При Мария Бакалова обаче нещата са минали съвсем приятелски. Тя си пусна снимки с макак, на който явно много му харесва присъствието на кинозвездата, пише "Телеграф“.