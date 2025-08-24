ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
Новината съобщи номинираната за най-престижната награда в киното "Оскар" с пост в социалните мрежи.
"Един добър, добър ден", написа бургазлийката към снимка, качена в профилите й във Facebook и Instagram. Постът бе споделен в story и от 56-годишния Батиста.
Двамата се познават и са добри приятели от третата част на холивудския блокбъстър "Пазители на галактиката 3".
Филмът излезе през 2023-а година като една от основните роли в продукцията бе на бившата звезда в кеча. Мария Бакалова се включи, озвучавайки кучето Космо.
Дейв Батиста е бивш четирикратен планетарен шампион в тежка категория на Световната федерация по кеч (WWE). Той е и отборен първенец на няколко пъти с две от легендите в развлекателния спорт - Рик Светкавицата и Джон Сина. Той напусна кеча след 2010-а година, за да се изявява в киното, превръщайки се в един от успешните холивудски актьори.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:13 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
20:50 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
21:55 / 23.08.2025
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
17:50 / 23.08.2025
Успяла българка, с много фенове у нас и по света, празнува днес
08:46 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
08:45 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Морето е опасно! Две жени се удавиха в рамките на час в Бургаско!
10:52 / 22.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
16:14 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:34 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета