Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
Автор: Георги Куситасев 13:39Коментари (0)33
© FB: Maria Bakalova
Мегазвездата от близкото минало в кеча и актуален холивудски актьор Дейв Батиста се срещна с българската звезда Мария Бакалова

Новината съобщи номинираната за най-престижната награда в киното "Оскар" с пост в социалните мрежи. 

"Един добър, добър ден", написа бургазлийката към снимка, качена в профилите й във Facebook и Instagram. Постът бе споделен в story и от 56-годишния Батиста. 

Двамата се познават и са добри приятели от третата част на холивудския блокбъстър "Пазители на галактиката 3". 

Филмът излезе през 2023-а година като една от основните роли в продукцията бе на бившата звезда в кеча. Мария Бакалова се включи, озвучавайки кучето Космо. 

Дейв Батиста е бивш четирикратен планетарен шампион в тежка категория на Световната федерация по кеч (WWE). Той е и отборен първенец на няколко пъти с две от легендите в развлекателния спорт - Рик Светкавицата и Джон Сина. Той напусна кеча след 2010-а година, за да се изявява в киното, превръщайки се в един от успешните холивудски актьори.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
