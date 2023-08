Мария Габриел откри изложба на родни художници зад граница

© МВнР Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел откри изложбата "HERE AND THERE: МЕЖДУ ДВА БРЯГА“ в галерия "Мисията“ на Държавния културен институт. Почетен гост на събитието бе посланикът на САЩ у нас Кенет Мертен, съобщават от МВнР.



"Изкуството е мост между хората. Чрез него опознаваме различни култури, споделяме памет и градим бъдеще. Изложбата е интересен визуален разказ – разказ между тук и там, между брега на Родината и брега на новите надежди", заяви вицепремиерът. По думите й, събития от такъв характер са добра възможност българското съвременно изкуство, което пробива своя път в Чикаго години наред, да бъде споделяно, популяризирано и тук, в България.



Експозицията, с куратор проф. Василен Васевски, представя творби на 11 български художници, които живеят и развиват артистичния си потенциал отвъд Океана. Тя е част от поредицата събития за отбелязване на 120 годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и САЩ, организирани от Министерството на външните работи съвместно с Държавния културен институт и Изпълнителната агенция за българите в чужбина.