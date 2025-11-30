Мария Илиева: Научих колко жестоки могат да са хората
"Има хора, които до ден днешен твърдят, че пея фалшиво - че крещя, пискам. Това са хора, които дори не са дошли на мой концерт", споделя още певицата.
Според нея "от доста време голямата битка е простотията". "Жълтите медии до такава степен оцапаха моралната среда, естетиката", казва Мария Илиева.
"Аз се чувствам в най-добрата си физическа, психическа и вокална форма. Бях почти 100 килограма, след като родих София. За 4 години свалих около 40 кг. Сега не се състезавам нито с мъже, нито с жени. Състезавам се със себе си. Това ми е най-приятното и вълнуващото състезание", споделя певицата.
Цялото интервю гледайте във видеото. Мария Илиева в мащаб, в който рядко допуска някого. Не като звезда. А като жена, която мина през година, в която силата вътре в нея беше по-шумна от всяка сцена. Жена, която промени тялото си не за да впечатлява, а за да оцелее. И жена, която оцеля в свят, който очаква от нея да бъде перфектна по всяко време. Този разговор не е за хитове, мода или награди. Той е за цената на присъствието. И за жената, която отдавна е надраснала собствената си легенда.
