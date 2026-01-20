Мария Илиева усилено се готви за трети пореден сезон в музикалното шоу на Би Ти Ви "Гласът на България". Този път обаче май ще работи там без пари. Говори се, че певицата се е договорила участието й да е на бартер – тя няма да иска хонорар от "Гласът", но Би Ти Ви ще я канят в предаванията си, за да рекламира всеки свой проект.Единствено договор за работа на бартер е в състояние да обясни "абонамента" на Мария Илиева за всички възможни предавания в Би Ти Ви, където би могла да рекламира своите проекти. В последната й изява телевизията дори я обяви за "кралица на поп музиката" – титла, за която не е ясно откъде е дошла и на какъв принцип е дадена. Няма как да не направи впечатление, че певицата има запазено място в някое от студиата на Би Ти Ви всеки път, когато запише нова песен. Навръх Коледа например я бяха поканили за голямо интервю в "Преди обед" заедно с новата й дуетна половинка Прея, за да разкажат за своята обща песен "Дива х2".Не минаха и три седмици, и Мария отново цъфна в Би Ти Ви. Този път предаването беше "Тази събота", а парчето, за което разказа, е "Светлина". В същото предаване изпълнителката беше и през август – тогава пък разказваше за "нов летен хит". По същото време беше гост в "Тази сутрин" и даже е пуснала на страниците си в социалните мрежи снимки в тогавашната му водеща Мария Цънцарова. Илиева редовно дава интервюта във всички програми, в които могат да й отделят време, за да се рекламира.Известни са слуховете, че за такова масирано медийно присъствие обикновено се плаща. Знае се обаче, че Мария не е плащала. Тя си била уредила рекламата по друг начин, а именно: бартер. Скоро тръгват снимките на новия сезон на музикалното шоу "Гласът на България". Треньорите в него обикновено взимат хонорари, но изпълнителката на "Лунен сън" този път май е измислила друг вариант. Тя си била предложила услугите не срещу пари, а срещу медийно присъствие, твърдят запознати. Затова я канели толкова често да обяснява практически едно и също – как е изпяла определено свое парче.Говори се, че бартерът бил изгоден за всички – в предаванията не се чудят как да запълват ефирно време, изпълнителката не се чуди как да намери трибуна, от която да говори само за това, което е важно за кариерата й, без да се навлиза в теми, които биха й притеснили, а от Би Ти Ви няма да отделят пари за хонорара й.В телевизията не крият, че работят по нов сезон на "Гласът", който ще е 12-и поред в историята на предаването у нас. Заради падащия рейтинг на телевизията напоследък е по-трудно да намерят звезди, които искат да са треньори там. Най-популярните предпочитат да участват в предавания от А-групата на далеч по-гледаната Нова телевизия. Но Мария е една от тези, които поне засега изглеждат сигурни в схемата. Смята се, че Иван Лечев също остава в "Гласът", но младата Дара най-вероятно няма да поднови договора си.