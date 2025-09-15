Новини
Мария Илиева стигнала 100 кг
Автор: Екип Burgas24.bg 13:02
©
Мария Илиева напоследък е в най-добрата си форма. Тя е по-слаба отвсякога, но невинаги е било така. Певицата признава, че по време на втората си бременност с дъщеря си София е стигнала до 100 килограма. Толкова се била закръглила, че накрая дори не ѝ се искало да се показва публично. Страхувала се как ще успее да свали излишните кила и дали ще има сили да се върне на сцената.

Днес, на 47 години, Илиева е категоричен пример, че възрастта не е спирачка. Когато имаш план, дисциплина и доверен екип до себе си, явно можеш да поддържаш външния си вид безупречен.

Двете бременности на звездата, случили се в по-зряла възраст, променят тялото й по различен начин. След първото раждане певицата сравнително бързо възвръща формата си, но вторият път възстановяването е бавно и трудно. Обичайните методи не дават резултат и тя решава да потърси професионална помощ в столична клиника по естетична медицина. Там получава индивидуален план – специален режим, тренировки и серия от процедури за редуциране на тегло и стягане.

"Не разчитам само на добрите си гени ,колкото и да съм благодарна на майка ми, която все още изглежда млада за възрастта си. Веднъж на две седмици, независимо от графика, отделям време за професионални грижи за лице и тяло", споделяла е  изпълнителката.

В публичното пространство се появиха слухове, че е използвала модерни инжекционни препарати за контрол на теглото, но Илиева избира да не влиза в обяснителен режим. "Резултатите са очевидни и говорят сами за себе си", категорична е тя, без да дава подробности.

За брюнетката отслабването не е плод на суета, а на уважение към собственото тяло и към хората, пред които пее. "Работата ми е на сцена, не мога да си позволя да се занемаря!", коментирала е Илиева.

Личният живот на Мария също е стабилен. С бизнесмена Александър Междуречки, баща на дъщеря ѝ София, певицата е в хармонична връзка. Двамата успяват да преодолеят трудните моменти и днес изглеждат по-близки от всякога. Междуречки се грижи и за сина на Мария – 7-годишния Александър от предишната ѝ връзка с Георги Михайлов. Бившият футболист от години живее в Белгия и рядко вижда детето си, но новият партньор на певицата го приема като свое.

Илиева не крие, че е щастлива, задето е намерила любов и подкрепа след 40-те. "Срещнахме се покрай общи познати по време на пандемията и до днес сме неразделни", казва звездата, която не спира да хвали своя избраник.

Тя не отложила създаването на семейство за по-късен житейски етап заради кариерата си или по друга причина - просто така се случило. "Всяко нещо с времето си", разсъждава поп звездата, която с днешна дата изглежда и се чувства чудесно.

Тя най-сетне е стигнала до прозрение защо всичките ѝ предишни връзки са се проваляли. Открила е вината в себе си. "Всъщност вината да не ми върви в любовните отношения си беше изцяло моя. Преди да срещна сегашния си партньор не бях готова за връзка. Сега с моя човек съм толкова щастлива, двамата сме в хармония. Когато съм покрай него и децата, изпитвам невиждано щастие!", доволна е Илиева, пише HotArena.



Статистика: