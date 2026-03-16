Популярната телевизионна водеща Мария Силвестър стана обект на вандалска проява, след като завари автомобила си с потрошена чистачка. Звездата от "Бригада нов дом“ избра да реагира с ирония и спокойствие вместо с гняв.

При приближаване към превозното си средство, водещата забелязала щетата, нанесена от неизвестен извършител. Въпреки неприятната ситуация, Силвестър запази самообладание и използва социалните мрежи, за да отправи директно, макар и нестандартно послание към човека, посегнал на собствеността ѝ.

Вместо остри думи, тя пожела на извършителя "рязко просветление“.

Силвестър коментира ситуацията с думите: "Какви неща ще види, майкооо. Душичка".