Този петък от 20:00 ч. "Бригада Нов дом“ ще разкаже история, която докосва сърцето – тази на баба Руми от столичния квартал "Свобода“, която сама отглежда двете си малки внучета – Яни и Ради.

Преди година семейството преживява тежка загуба – бащата на децата си отива след боледуване, оставяйки ги на грижите на своята майка – бабата на децата, която се оказва истински герой. От този момент баба Руми се превръща във всичко за Яни и Ради – опора, грижа и безусловна любов.

Домът им обаче пази спомени за болка – тесен и мрачен, претрупан със стари вещи, дрехи, мебели, сякаш времето в него е спряло. Именно там, в точния момент, влиза бригадата – с мисията не просто да ремонтира старото жилище, но и да върне светлината и надеждата на семейството.

"Идваме да преобърнем къщата и да сбъднем мечтата на децата!“ – казва Калин с усмивка още с пристигането на бригадата в дома. А отговорът не закъснява – искрена детска радост и силна прегръдка от Ради, която казва повече от всички думи.

Освен пълна трансформация на дома, зрителите ще станат свидетели и на специална емоционална изненада, която Мария Силвестър е подготвила за момчетата от бригадата, в знак на благодарност за тяхната отдаденост. "Това са най-яките доброволци, които сме имали някога!“, ще обобщи Калин в края на този ден от ремонта.