Петъчният епизод на "Бригада нов дом“ се очертава да бъде един от най-мащабните и емоционални в историята на предаването. Екипът на Мария Силвестър планира да промени живота на 11-годишния Илиян и неговата "баба“ Блага, информираИсторията на малкия Илиян е разтърсваща и е доказателство, че кръвната връзка не е мярката за семейство. Преди 7 години майка му заминава на работа в Гърция и го оставя "временно“ на съседите си – леля Блага и нейния съпруг. Това гостуване продължава и до днес, като след смъртта на дядото, възрастната жена и момчето остават сами в стара кирпичена къща.Бригадата е изправена пред почти невъзможна задача – да изгради баня и тоалетна в дом, където такива никога не са съществували, тук се включват и рекорден брой доброволци, които помагат на екипа.Малкият Илиян трогва екипа на предаването с единствената си молба – да запазят библиотеката му по време на големия ремонт.Въпреки мизерията и липсата на елементарни удобства, 11-годишното дете впечатлява с любопитство към света и широка усмивка, която ще се превърне в основен двигател за Мария и нейните момчета.